Україна у жовтні скоротила споживання газу на 27%, вугілля - майже на 35%

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними відомства, споживання вугілля, гострий дефіцит якого країна відчуває від моменту початку воєнних дій на Донбасі, у жовтні 2014 року скоротилося порівняно із жовтнем 2013 року на 34,5% - до 4,081 млн тонн.

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Також повідомлялося, що Кабінет міністрів в умовах значного дефіциту російського газу у липні поточного року поставив завдання перед промисловими споживачами та підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних установ - на 10%.

Зупинка 80% шахт на Донбасі призвела до того, що Україна вперше за тривалий період почала імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

За даними Міненерговугілля, Україна за останні місяці втратила близько 12 млн тонн вугілля через воєнні дії на Донбасі.