Україна майже вдвічі збільшила закачування газу в підземні сховища

Запаси природного газу в українських ПСГ за тиждень зросли на 3% і на 1 травня становили 8 млрд куб. м.

України 1 травня збільшила обсяг газу, який впродовж доби закачується до підземних сховищ до 56 млн куб. м, що майже вдвічі перевищує показники останнього тижня квітня.

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Про це свідчать дані державної компанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

Згідно з даними компанії, запаси природного газу в українських ПСГ за тиждень виросли на 3% і на 1 травня становили 7,989 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, з 13 квітня 2018 року «Укртрансгаз» припинив відбір газу зі сховищ. З цієї дати ПСГ почали наповнюватися в режимі 19-28 млн куб. м на добу.

З 30 квітня на 1 травня Україна збільшила імпорт природного газу зі Словаччини втричі - до 30,85 млн куб. м.

У 2018 рік наша країна ввійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу - 14,7 млрд куб. м газу.