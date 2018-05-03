На Придніпровській ТЕС сталася аварія: у повітря піднявся чорний дим

Потерпілих внаслідок аварійної ситуації немає.

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, зупинив Придніпровську ТЕС (місто Дніпро) через пошкодження труби на поверхні нагрівання котла енергоблоку №7, повідомила прес-служба компанії.

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«Сьогодні близько 8 ранку жителі Дніпра могли спостерігати короткочасний викид чорного диму з труби ДТЕК Придніпровської ТЕС. Причина - пошкодження труби на поверхні нагрівання котла енергоблоку №7, що спричинило необхідність аварійної зупинки блоку. Постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

«У результаті аварійної ситуації станція тимчасово зупинена», - повідомили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, у даний час на станції проводяться відновлювальні роботи. Відзначається, що потужність Придніпровської ТЕС в енергосистемі компенсує енергоблок №4 ДТЕК Запорізької ТЕС.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, яка входить до складу фінансово-промислової групи «Сістем Кепітал Менеджмент».

Придніпровська ТЕС розташована в межах міста Дніпро і забезпечує електричною енергією Дніпропетровську область, а обласний центр ще й тепловою енергією. Станцію введено в експлуатацію в грудні 1954 року. Її обладнання представлене 4 блоками потужністю 150 МВт кожен, 3 блоками по 285 МВт і одним блоком потужністю 310 МВт. Встановлена потужність Придніпровської ТЕС - 1765 МВт, теплова - 845 Гкал/год.