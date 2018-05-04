Україна скоротила імпорт газу в 2 рази

Найбільші обсяги блакитного палива були імпортовані зі Словаччини.

Україна в січні-квітні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротила імпорт природного газу в 2,2 раза - до 2,2 млрд куб. м.

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Про це повідомляє прес-служба держкомпанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

«За січень-квітень поточного року надходження природного газу з країн ЄС становили 2,2 млрд куб. м, що на 2,6 млрд куб. м, або на 54,2%, менше, ніж за перші чотири місяці минулого року», - повідомили в компанії.

За інформацією «Укртрансгазу», найбільші обсяги газу були імпортовані по Словацькому газотранспортному коридору - 1,4 млрд куб. м, а також із Польщі та Угорщини - 0,3 і 0,5 млрд куб. м відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилась від закупівлі природного газу в російського «Газпрому». Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів із Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу лише з ЄС, у 2017 році - 13,9 млрд куб. м. Загальна вартість імпортного газу минулого року становила 3,228 млрд дол.