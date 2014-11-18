Наступну кризу Росія з допомогою газу розіграє на Балканах - ЗМІ

Наступна криза з участю Москви розіграється на Балканах, вважає заступник голови фракції ХДС/ХСС в німецькому бундестазі Андреас Шоккенхофф, пише DW.

"Варто побоюватися, що Росія буде використовувати постачання енергоносіїв в Сербію як потужний інструмент для шантажу", - заявив політик в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому у вівторок, 18 листопада.

Читайте такожРосія через борги скоротила Сербії подачу газу майже на третинуЗа словами Шоккенхоффа, він, однак, переконаний, що уряд у Белграді буде дотримуватися курсу Європейського Союзу. Цього, на думку експерта, хоче більшість народу Сербії. Західнобалканські країни добре розуміють, "що Росія має намір лише використовувати їх проти ЄС, але не може запропонувати їм ніякої довгострокової перспективи на майбутнє: ні в політиці, ні в економіці", зазначив Шоккенхофф.

Політик, який до січня 2014 року обіймав посаду уповноваженого з німецько-російської співпраці в уряді ФРН, також досить різко висловився з приводу розвитку подій в Україні. Європі загрожує нова холодна війна, вважає Шокенхофф. На його думку, у Старому Світі вже йде справжнісінька війна. "А як інакше це назвати, коли одна країна вторгається на територію іншої суверенної держави з танками, важкою артилерією і великою кількістю лише злегка закамуфльованих військових колон", - заявив Шоккенхофф.