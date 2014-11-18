Ціни на нафту опустилися нижче позначки $79 за барель

На світових торгах у вівторок, 18 листопада, ціни на нафту Brent опустилися нижче $79 за барель і можуть ще більше обвалитися на тлі невизначеності, знизить чи ні ОПЕК квоту на видобуток на зустрічі картелю 27 листопада, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,39 до $78,92 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,39 до $75,25 за барель.

Венесуела напередодні закликала до зміцнення співробітництва як у рамках картелю, так і з країнами-виробниками, які до нього не входять, в тому числі з Росією, що дало новий поштовх спорам про те, як ОПЕК відреагує на засіданні 27 листопада на майже 33-відсоткове зниження цін на нафту, починаючи з кінця червня.

Читайте такожНапередодні засідання ОПЕК в країнах картелю заговорили про скорочення видобутку нафтиПрезидент Венесуели Ніколас Мадуро заявив в понеділок, що в "незабаром" планується проведення глобального екстреного саміту країн-виробників для обговорення питання цін на нафту, а російська "Роснефть" повідомила, що її глава Ігор Сєчін вирушить до Відня 25 листопада, за два дні до наради ОПЕК.

"Ми не можемо ігнорувати коментарі Венесуели та Росії. Але найважливіший чинник - це які кроки зробить ОПЕК і, в особливості, Саудівська Аравія", - вважає менеджер з продажу на ринках сировини Newedge Japan Кен Хасегава.