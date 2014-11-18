Україна може до 1 грудня передплатити "Газпрому" 1,5 млрд кубометрів газу
Україна, яка від червня 2014 року відключена «Газпромом» від поставок російського газу, до 1 грудня може здійснити передоплату російському газовому монополісту для закупівлі близько 1,5 млрд кубометрів «блакитного палива» до кінця року.
Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.
«Плани щодо закупівлі газу не змінилися - до кінця року плануємо закупити до 1,5 млрд кубометрів. Закупівля розпочнеться з настанням холодів. Можливо, до 1 числа (грудня - УНІАН) уже почнемо (передоплату за газ - УНІАН). Поки що ситуація не критична. У підземних сховищах у нас 15,2 млрд кубометрів», - сказав міністр.
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Як повідомляв УНІАН, Україна перестала отримувати російський газ від середини червня поточного року через невизначеність умов постачання, ціни палива, а також механізму оплати існуючих боргів за паливо. Внаслідок досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно до підписаного у Брюсселі протоколу, Україна зможе відновити постачання російського газу з будь-якої дати і в будь-яких обсягах за умови погашення боргу загальним обсягом 3,1 млрд дол., із яких 1,45 млрд дол. Україна вже погасила, і за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року. Раніше використовуваний «Газпромом» принцип «бери або плати» не застосовується. Ціна російського газу для України у першому кварталі 2015 року - 365 дол. в зв'язку з динамікою ціни на нафту.
Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови постачання російського газу в Україну, а також ціну палива повинен визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом навесні поточного року.