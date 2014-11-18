Україна може до 1 грудня передплатити "Газпрому" 1,5 млрд кубометрів газу

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.

«Плани щодо закупівлі газу не змінилися - до кінця року плануємо закупити до 1,5 млрд кубометрів. Закупівля розпочнеться з настанням холодів. Можливо, до 1 числа (грудня - УНІАН) уже почнемо (передоплату за газ - УНІАН). Поки що ситуація не критична. У підземних сховищах у нас 15,2 млрд кубометрів», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Україна перестала отримувати російський газ від середини червня поточного року через невизначеність умов постачання, ціни палива, а також механізму оплати існуючих боргів за паливо. Внаслідок досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно до підписаного у Брюсселі протоколу, Україна зможе відновити постачання російського газу з будь-якої дати і в будь-яких обсягах за умови погашення боргу загальним обсягом 3,1 млрд дол., із яких 1,45 млрд дол. Україна вже погасила, і за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року. Раніше використовуваний «Газпромом» принцип «бери або плати» не застосовується. Ціна російського газу для України у першому кварталі 2015 року - 365 дол. в зв'язку з динамікою ціни на нафту.

Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови постачання російського газу в Україну, а також ціну палива повинен визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом навесні поточного року.