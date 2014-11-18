Норвегію можуть допустити до управління українською ГТС

Кабмін також готовий оформити цю пропозицію спеціальним законом, заявив під час роботи українсько-норвезького ділового форуму прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Інвестиції повинні зростати. Ми вітаємо норвезький бізнес в Україні. Ми готові запропонувати спеціальні умови для норвезьких інвесторів для інвестування в ГТС», - сказав голова уряду. - Ми чекаємо, що норвезькі компанії енергосектору будуть виступати інвесторами в Україні. Ми готові запропонувати спеціальний законодавчий акт (про умови інвестування - УНІАН), - сказав голова уряду. - Ми чекаємо, що норвезькі компанії енергосектора виступатимуть інвесторами в Україну».

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За словами Яценюка, енергетика є рушійною силою української економіки, і в цьому сенсі співпраця України з Норвегією є вкрай важливою, а підписаний у жовтні договір між НАК «Нафтогаз України» і норвезькою Statoil - це внесок у співпрацю двох країн і сприяння енергетичній безпеці України.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко дозволив здати українську ГТС в оренду іноземним компаніям.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, що передбачає залучення європейських і американських інвесторів до управління українською ГТС. Як очікується, конкурс на залучення інвесторів буде прозорим, а вимогою до його учасників стане представлення всієї інформації про структуру власності і всіх бенефіціарів. Крім того, компанія, яка виграє конкурс, буде зобов'язана кожні 5 років звітувати перед парламентом України про виконану роботу.

Також, за законом, ГТС і газові сховища залишаться на 100% у державній власності. Причому операторська компанія, якою і будуть керувати інвестори, контролюватиметься виключно державою - 51% її акцій буде належати державі, 49% - ЄС чи США.

Наприкінці жовтня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив керівництву Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і Міністерству енергетики та вугільної промисловості України якнайскоріше представити умови публічного конкурсу на залучення інвесторів до управління українською газотранспортною мережею, як це було передбачено законом.