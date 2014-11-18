Продан хоче домовитися з Норвегією про постачання 8 млрд куб. м газу на рік

Про це сказав журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

"8 млрд - це максимальна мета, до якої ми прагнемо. Це може бути (постачання газу у зазначених обсягах - УНІАН) за умови наявності домовленостей і можливостей. Це по року", - зазначив Продан. "Можливості такі є. 30 млн кубометрів ми можемо отримувати на добу", - сказав він.

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Причому міністр відмовився назвати обсяг газу, який поставляється з Норвегії в Україну у рамках вже підписаного у жовтні договору між НАК "Нафтогаз України" і норвезькою Statoil.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголошував, що Кабінет міністрів України пропонує норвезьким інвесторам спеціальні умови інвестування у проекти розвитку української газотранспортної системи в рамках виконання норм закону про залучення європейських інвесторів до розвитку ГТС, і готовий оформити цю пропозицію спеціальним законом.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Україна підписала договір із норвезькою нафтогазовидобувною компанією Statoil на постачання природного газу і з 1 жовтня почала отримувати його через газопроводи Словаччини. Підписана угода розширила кількість постачальників газу в Україну.

Обсяги поставок і ціна палива не розголошується, оскільки ця інформація є комерційною таємницею. Однак, за інформацією «Нафтогазу», ціна палива становить близько 300 - 350 доларів за тисячу кубометрів.

Першою компанією, яка почала постачати газ Україні з Євросоюзу, стала німецька RWE Supply&Trading, з якою український "Нафтогаз" підписав контракт про постачання до 10 млрд кубометрів газу на рік ще в кінці 2012 року. Крім того, Україна розробляє реверсні маршрути постачання газу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом постачання газу в Україну є словацький.

Україна у вересні імпортувала з боку Європи 986 млн куб. м природного газу. Весь обсяг імпортованого палива у вересні постачався в Україну з боку Словаччини (779 млн куб. М газу), Польщі (117 млн куб. М) та Угорщини (90 млн куб. м).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.

Statoil ASA - норвезька державна нафтова компанія. Заснована у 1972 році за рішенням норвезького парламенту (Стортингу) як приватна державна компанія. У 2002 році компанія була перетворена на публічну і частково приватизована, отримавши лістинг на фондових біржах.