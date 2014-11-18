Україна зможе продати 49% акцій ГТС західним інвесторам не раніше 2017 року

Україна зможе продати 49% акцій компанії-оператора своєї газотранспортної системи, утворення якої Верховна Рада схвалила в серпні цього року, західним інвесторам до 2017 року. Таку думку висловив генеральний директор інвестиційної компанії AYA Capital, директор з питань розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в коментарі УНІАН.

«Цей процес (залучення західних інвесторів - УНІАН) треба вибудувати, структурувати. Це не так просто насправді. Звичайно, можна комусь подарувати або вкрасти – це швидко. А зробити нормальний процес – це довго. Це наша робота. Ми невеликі відносно компанії продаємо по півтора роки. ГТС – треба всім готуватися, що це буде рік підготовки, а потім ще рік-півтора сам процес», - сказав Вітренко.

За його словами, на сьогодні вже є зацікавлені в інвестуванні в українську газотранспортну систему західні компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 18 листопада заявив, що Кабінет міністрів України пропонує норвезьким інвесторам спеціальні умови інвестування в проекти розвитку української газотранспортної системи в рамках виконання норм закону про залучення європейських інвесторів до розвитку ГТС, і готовий оформити цю пропозицію спеціальним законом.

Читайте такожЄБРР може виділити «Укртрансгазу» 200 млн євро кредиту на модернізацію ділянки ГТСУ середині серпня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, який передбачає залучення європейських й американських інвесторів до управління українською ГТС. Як очікується, конкурс на залучення інвесторів буде прозорим, а вимогою до його учасників стане надання всієї інформації про структуру власності і всіх бенефіціарів. Крім того, компанія, яка виграє конкурс, буде зобов'язана кожних 5 років звітувати перед парламентом України про виконану роботу.

Також, згідно із законом, ГТС і газові сховища залишаться на 100% у державній власності. При цьому операторська компанія, якою й управлятимуть інвестори, контролюватиметься винятково державою – 51% її акцій належатиме державі, 49% - ЄС або США.

Наприкінці жовтня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив керівництву Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і Міністерству енергетики і вугільної промисловості України якомога швидше представити умови публічного конкурсу на залучення інвесторів до управління українською газотранспортною мережею, як це було передбачено законом.