У "Нафтогазі" кажуть, що європейський газ для України набагато дешевший за російський

Про це сказав у коментарі УНІАН директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Він (газ із Європи - УНІАН) має дорожчати, але у нас він дешевшає. По-перше, ми підвищуємо внутрішню ефективність. По-друге, є сприятливий фактор - це зміна курсу долара і євро. Плюс, з позитиву рішення з Росією, те, що напруження спало на європейських ринках, що буде якась криза цієї зими. Відповідно, премія за ризик, яка була на європейських ринках, її практично немає», - сказав Вітренко.

На запитання кореспондента УНІАН, наскільки ж дешевший європейський газ від російського «блакитного палива», Вітренко відповів: «Набагато дешевший».

Читайте такожПродан хоче домовитися з Норвегією про постачання 8 млрд куб. м газу на рік

Причому представник «Нафтогазу» не виключив, що в цьому році компанії доведеться закуповувати газ у «Газпрому», але за умови крайньої необхідності та обмеженими обсягами.

Також Вітренко висловив надію, що з 1 січня 2015 року поновиться постачання газу з Угорщини зі значним збільшенням добових обсягів прокачування. Збільшення обсягів має статися через відкриття Словаччиною нового маршруту постачання газу в Угорщину, який дозволить постачати близько 20 млн кубометрів «блакитного палива» на угорський ринок.

«Оскільки з Угорщини у нас є 16 млн кубометрів на добу, але вузьким горлечком був вхід з Австрії в Угорщину, відповідно, тепер за рахунок того, що є цей інтерконнектор (зі Словаччини - УНІАН), то немає цього вузького горлечка, тому є більше шансів, що у нас буде газ з Угорщини», - сказав Вітренко.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики Юрія Продана, Україна до 1 грудня може здійснити попередню оплату «Газпрому» для закупівлі до 1,5 млрд кубометрів «блакитного палива» до кінця року.

Україна перестала отримувати російський газ від середини червня поточного року через невизначеність умов постачання, ціни палива, а також механізму оплати існуючих боргів за паливо. Внаслідок досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно до підписаного у Брюсселі протоколу, Україна зможе відновити постачання російського газу з будь-якої дати і в будь-яких обсягах за умови погашення боргу загальним обсягом 3,1 млрд дол., із яких 1,45 млрд дол. Україна вже погасила, і за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року. Раніше використовуваний «Газпромом» принцип «бери або плати» не застосовується. Ціна російського газу для України у першому кварталі 2015 року - 365 дол. в зв'язку з динамікою ціни на нафту.

Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови поставки російського газу в Україну, а також ціну палива повинен визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом навесні поточного року.