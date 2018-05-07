Ціна імпортного газу для України вперше за три роки перевищила 300 доларів

Середня ціна імпортного газу в квітні становила 310 дол. за 1 тис. куб. м. В березні середня ціна імпортного газу становила 275 дол.

Середня ціна імпортного природного газу в квітні 2018 року становила 8099,8 грн, або 309,9 дол., за одну тисячу кубічних метрів.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Варто відзначити, що середня ціна імпортного палива в квітні вперше з травня 2015 року перевищила позначку в 300 дол.

«Державна фіскальна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення при ввезенні на територію України в період з 1 по 30 квітня 2018 року, яка становить 8099,8 грн, або 309,9 дол., за 1 тис. куб. м», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, середня митна вартість газу в березні 2018 року становила 275 дол. за 1 тис. куб. м.