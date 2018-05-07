Заповнені на 26%: Україна продовжує закачувати газ у сховища

Запаси газу в ПСГ за тиждень збільшилися на 4,3% - до 8,2 млрд куб. м.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 28 квітня по 5 травня виросли на 4,3%, або на 340 млн куб. м, до 8,207 млрд куб. м з 7,867 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, 5 травня до сховищ було закачано 49,54 млн куб. м газу.

Відзначається, що на сьогодні українські газові сховища заповнені на 26%.

Як повідомляв УНІАН, з 13 квітня 2018 року «Укртрансгаз» припинив відбір газу зі сховищ. З цього числа ПСГ почали наповнюватися в режимі 19-28 млн куб. м на добу.

У 2018 рік наша країна ввійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу - 14,7 млрд куб. м газу.