Росія не зможе підняти ціни на нафту, знизивши її видобуток

Росія планує підтримувати поточний рівень видобутку нафти в найближчі три роки, незважаючи на зниження світових цін на сировину, сказав журналістам у вівторок начальник департаменту видобутку і транспортування нафти і газу Міненерго РФ Олександр Гладков, пише Reuters.

"Поки компанії не говорили Міненерго про свої плани скорочувати видобуток, якщо ціни на нафту будуть у межах $85-90 за барель", - сказав він.

Однак якщо падіння світових цін продовжиться, РФ може знизити виробництво, але лише за умови відповідних домовленостей з іншими видобувними країнами.

"Якщо так і далі буде продовжуватися (низька ціна), то можна було б домовитися з іншими країнами і скоротити видобуток, але це при умові договору, тому що якщо РФ одна це зробить, то на ціни це навряд чи вплине", - сказав він.

Читайте такожМіжнародне енергетичне агентство очікує зниження цін на нафту й у 2015 роціФ'ючерсні контракти на північноморський еталонний сорт нафти Brent подешевшали з середини червня більш ніж на 30 відсотків до $79,4 за барель, приблизно на стільки ж знецінився і російський сорт Urals.

Росія збільшила добове виробництво нафти у 2013 році на 1,4 відсотка відносно 2012 року, досягнувши нового пострадянського рекорду - 523,276 мільйона тонн, свідчить статистика Міненерго. Видобуток нафти у РФ за січень-жовтень 2014 року зріс на 0,7 відсотка щодо відповідного періоду минулого року - до 437,9 мільйона тонн.