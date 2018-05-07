Україна збільшила імпорт нафтопродуктів – Росія та Білорусь залишаються основними постачальниками

Україна в січні-квітні збільшила імпорт нафтопродуктів на 14% - до 1,3 млрд дол.

Україна в січні-квітні 2018 року імпортувала нафтопродуктів на 1,322 млрд дол., що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Росії в грошовому вираженні становив 519,1 млн дол. (39,2% від витрат на імпорт нафтопродуктів), з Білорусі – 512,9 млн дол. (38,8%), з Литви – 120,3 млн дол. (9,1%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 169,1 млн дол.

Всього за звітний період Україна імпортувала 2,1 млн тонн нафтопродуктів.

Також Україна в січні-квітні 2018 року імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 156,3 млн дол., що на 68,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основні поставки нафти (93%) були здійснені з Азербайджану – на суму 146 млн дол., Алжиру (4,6%) – 7,2 млн дол., Ірану (1,8%) – 1,8 млн дол., з інших країн було поставлено сировини на 1,2 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році збільшила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів на 27,3% - до 4,2 млрд дол.

Минулого року імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні становив 1,828 млрд дол. (43,9%), з Росії – 1,272 млрд дол. (30,6%), з Литви – 469,4 млн дол. (11,3%).

За даними Фіскальної служби України в 2017 році Україна імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 442,2 млн дол., що в 2,5 раза більше, ніж в 2016 році.