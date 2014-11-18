Яценюк вважає вигіднішими умови поставок газу з Норвегії, ніж із Росії

Умови контракту, підписаного 1 жовтня між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та норвезьким газо- та нафтовидобувним гігантом Statoil про постачання газу в Україну, є більш прийнятними за умови контракту на постачання газу з російським «Газпромом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ході прес-конференції з главою уряду Норвегії Ерною Солберг, яка перебуває з візитом у Києві.

«Довгоочікувана угода, яка була підписана між НАК "Нафтогаз України" та норвезькою Statoil. Умови цієї угоди набагато більш прийнятні, ніж ми маємо з російською компанією "Газпром", - сказав Яценюк.

При цьому він не розкрив умов контракту, пославшись на їх конфіденційність. «Ви повинні розуміти, що будь-які умови комерційного контракту є конфіденційними. Для того, щоб росіяни не спали, ми умови розкривати не можемо", - сказав Яценюк.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив, що Україна може потенційно отримувати з Норвегії до 8 млрд кубометрів газу на рік.

Читайте такожНорвегію можуть допустити до управління українською ГТСЯк повідомляв УНІАН, Україна підписала договір із норвезькою нафтогазовидобувною компанією Statoil на постачання природного газу і з 1 жовтня почала отримувати його через газопроводи Словаччини. Підписана угода розширила кількість постачальників газу в Україну.

Обсяги постачань і ціна палива не розголошується, оскільки ця інформація є комерційною таємницею. Проте, за інформацією «Нафтогазу», ціна палива становить близько 300-350 доларів за тисячу кубометрів.

Першою компанією, яка почала поставляти газ Україні з Євросоюзу, стала німецька RWE Supply&Trading, з якою український "Нафтогаз" підписав контракт про постачання до 10 млрд кубометрів газу на рік ще наприкінці 2012 року. Крім того, Україна розробляє реверсні маршрути постачань газу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні постачання газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом постачань газу в Україну є словацький.

Україна у вересні імпортувала з боку Європи 986 млн куб. м природного газу. Весь обсяг імпортованого палива у вересні поставлявся в Україну з боку Словаччини (779 млн куб. м газу), Польщі (117 млн куб. м) і Угорщини (90 млн куб. м).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

Statoil ASA - норвезька державна нафтова компанія. Заснована в 1972 році за рішенням норвезького парламенту (стортингу) як приватна державна компанія. У 2002 році компанія була перетворена на публічну й частково приватизована, отримавши лістинг на фондових біржах.