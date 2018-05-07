Україна почала купувати більше вугілля за кордоном: 64% імпортувала з Росії

Україна в січні-квітні збільшила валютні витрати на імпорт вугілля на 30% - до 1 млрд дол.

Україна в січні-квітні 2018 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту порівняно з січнем-квітнем 2017 року на 30% - до 1,004 млрд дол, повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно зі статистикою, за звітний період було імпортовано 7,4 млн тонн вугілля. Найбільшими постачальниками були Росія, США і Канада.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні в січні-квітні 2018 року досяг 643,6 млн дол. (64%), США – 288,4 млн дол. (28,7%). З Канади Україна імпортувала вугілля на суму 48,4 млн дол. (4,8%).

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2015 році Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 млрд дол. Найбільшими постачальниками вугілля були Росія, США і Казахстан. У 2016 році Україна скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 10% – до 1,467 млрд дол. У 2017 році наша країна збільшила витрати на імпорт вугілля в 1,87 рази - до 2,744 млрд дол.