В Кабміні хочуть, щоб АЕС забезпечували понад 65% усієї електроенергії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні під час прес-конференції в Києві.

"Уряд ставить для себе завдання збільшити потужності компанії "Енергоатом" і, відповідно, збільшити обсяг електричної енергії, що виробляється атомними реакторами", - сказав він.

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Яценюк додав, що зараз атомні станції покривають 65% усієї електроенергії, виробленої в Україні.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії, оператор усіх діючих АЕС України. «Енергоатом» також відповідає за безпеку всіх АЕС країни. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції із 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою у Європі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна збирається добудувати блоки АЕС швидко і без Росії.