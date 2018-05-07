«Укрнафта» перейшла до реалізації газу на відкритих аукціонах

У компанії також спростували інформацію про нібито збитковість реалізації минулого року похідного з газу продукту - аміаку.

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта», починаючи з квітня 2018 року, почала продавати видобутий природний газ на відкритих аукціонах. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Читайте також«Укрнафта» сплатила 530 мільйонів ренти за лютий

«З 1 квітня «Укрнафта» перейшла до реалізації газу власного видобутку на відкритих аукціонах і за двосторонніми угодами. Зокрема, за квітень компанія провела два аукціони на «Українській енергетичній біржі», реалізувавши по 4 млн куб. м газу за середньозваженими цінами 8,86 тис. грн/тис. куб. м і 8,563 тис. грн/тис. куб. м відповідно», - йдеться в повідомленні компанії.

За інформацією прес-служби, в кінці минулого року закінчилася двостороння угода з приватним хімзаводом «Дніпроазот», за умовами якого компанія переробляла весь обсяг газу власного видобутку в аміак на орендованих потужностях хімічного заводу і реалізувала йому ж кінцевий продукт (аміак). В рамках цього співробітництва, «Укрнафта» минулого року продала 0,5 млн тонн аміаку за ринковими цінами.

«Поширена у деяких ЗМІ інформація про нібито недоотриманий прибуток або навіть збитковість операцій з продажу аміаку є недостовірною. Вона ґрунтується на непрофесійному аналізі», - заявили в прес-службі у відповідь на публічні звинувачення компанії в тому, що вона продає аміак не за ринковими цінами.

У компанії також додали, що аналіз діяльності щодо реалізації аміаку був предметом вивчення з боку Державної аудиторської служби (за ініціативою НАБУ). В результаті ціни на аміак «Укрнафти», зафіксовані у двосторонньому договорі з «Дніпроазотом», отримали незалежне обґрунтування.

Згідно з повідомленням, на сьогодні «Укрнафта» не займається виробництвом аміаку на будь-яких умовах і знаходиться в процесі передачі відповідних потужностей «Дніпроазоту».

Як повідомляв УНІАН, на початку травня в публікаціях видання Enkorr компанія «Укрнафта» звинувачувалася в тому, що вона нібито реалізувала аміак «Дніпроазоту» не за ринковими цінами, що шкодило інтересам нафтовидобувної компанії. Ця інформація пізніше була поширена й іншими ЗМІ.

В останні роки «Укнафта» неодноразово ставала об'єктом інформаційних атак. Обсяг «критичних» публікацій проти компанії, за даними учасників ринку, досягає до 2 млн дол. на рік.

У 2017 році «Укрнафта» інвестувала у видобуток нафти і газу 871 млн грн з 2,4 млрд грн запланованих. Зниження інвестпрограми було пов'язано з позицією Держгеонадр, яка протиправно не продовжувала дію спецдозволів для компанії. У 2017 році видобуток газу компанією скоротився порівняно з 2016 роком на 13,4% - до 1,3 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 6,6% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним із найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.