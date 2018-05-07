"Нафтогаз": в НАТО стурбовані енергетичною безпекою України

Очільник «Нафтогазу» представив доповідь про енергобезпеку на засіданні Комісії Україна–НАТО в Брюсселі.

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв обговорив питання енергетичної безпеки України з представниками НАТО.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«Сьогодні в новому приміщенні штаб-квартири НАТО (в Брюсселі - УНІАН) відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні заступників постійних представників за участю голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва», - йдеться в повідомленні.

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За інформацією прес-служби, питання енергетичної безпеки привернули підвищену увагу країн-членів НАТО.

«Доповідь Андрія Коболєва, присвячена рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма і питанням реалізації проекту «Північний потік-2», викликала жваву дискусію під час засідання. Держави Альянсу були одностайні в тому, що енергетична безпека України є складовою енергетичної безпеки всього регіону», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. Раніше уряд України і керівництво «Нафтогазу» не раз звертав увагу Єврокомісії, уряду США, Німеччини та інших країн на проект газопроводу «Північний потік-2» як фактора, який несе велику загрозу енергобезпеці України і Європи.

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1». Довжина трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Наприкінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії. При цьому Швеція і Данія, через територію яких газопровід також мав проходити, відповідні дозволи ще не надали.

На початку травня в місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газопроводу «Північний потік-2».