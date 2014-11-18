Італійська компанія Eni розширює співпрацю з Туркменією

Італійська нафтогазова компанія Eni підписала з Туркменією ряд угод про розширення співробітництва, передає Reuters.

Eni домовилася про продовження дії угоди про розподіл продукції для родовища Небіт-Даг до лютого 2032 року і передала 10 відсотків проекту державній туркменській компанії Туркменнафта.

Читайте такожІталійська компанія ENI може вийти з проекту «Південний потік»Eni буде шукати вуглеводні на Блоках 19 і 20 туркменської частини Каспійського моря, сказав президент Туркменії Курбанкулі Бердимухамедов журналістам в Ашхабаді після церемонії підписання угод з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.

"Геологічні запаси там складають 510 мільйонів тонн нафти і 630 мільярдів кубометрів природного газу", - повідомив Бердимухамедов.

Туркменістан посідає четверте місце в світі за запасами газу та нарощує його експорт у Китай. Eni при генеральному директорі Клаудіо Дескальци стала приділяти більше уваги пошуку нових запасів нафти і газу і прагне розширювати активність в Азії.

Eni почала працювати в Туркменії після придбання британської компанії Burren Energy Plc в 2008 році і вважає, що в країні великий потенціал у галузі геологорозвідки. В сусідньому Казахстані Eni разом з британською BG Group - оператор освоєння Карачаганакського родовища, а також Eni має значну частку в родовищі Кашаган в Каспійському морі, одному з найбільших нафтових родовищ, відкритих порівняно недавно.