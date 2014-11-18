Україна за місяць збільшила видобуток газу на 5%

Видобуток природного газу в Україні в січні-жовтні 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 1,4% - до 16,4 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в жовтні порівняно з вереснем зріс на 5% - до 1,7 млрд кубометрів, порівняно з жовтнем 2013 року збільшилася на 0,2%.

Читайте такожУкраїні потрібен не зріджений газ, а модернізація власного видобутку - американський експертЯк повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні в 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.

«Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на попередню оплату постачань російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.