Путін назвав невідворотним падіння рубля через зниження цін на нафту

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на форумі Об'єднаного народного фронту.

«Беручи до уваги однобокість розвитку нашої економіки, все ж таки про це треба прямо говорити, подальше падіння цін на енергоносії тисне на курс, і він (рубль) продовжує дешевшати до долара і євро. Це невідворотна річ, інший шлях - це шлях адміністративного регулювання, порушує основні економічні закони функціонування економіки і валютної сфери», - сказав Путін.

За його словами, ситуація, яка склалася на ринку сировини, від якої РФ отримує основні доходи, одразу тисне на курс у бік зниження.

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Довідка УНІАН. Ціна нафтового кошика ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у понеділок, 17 листопада, підвищилася на 0,58% - до 73,90 долара за барель з 73,47 долара у попередній торговельний день.

У жовтні середня ціна «кошика» становила 84,65 долара за барель, у вересні - 96,2 дол., у серпні - 101,03 дол., у липні - 105,55 дол., у червні - 107,78 дол. , у травні - 105,56 дол., у квітні - 104,12 дол., у березні - 104,04 дол., у лютому - 105,27 дол., у січні - 104,66 дол.

У 2013 році середня ціна «кошика» становила 105,57 долара за барель, у 2012 році - 109,74 долара, у 2011 році - 107,46 долара, у 2010 році - 77,45 долара за барель.

Рекорд ціни "кошика" було встановлено 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель.

Водночас, за даними Московської біржі, 7 листопада курс євро вперше в історії досяг рівня 60 рублів, курс долара наближається до позначки 49 рублів.

Нагадаємо, РФ у березня 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Внаслідок цих дій ЄС, США, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн ввели проти Росії три етапи санкцій.