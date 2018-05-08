Нафта дешевшає після зростання до рекордних позначок

Сьогодні вранці вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1% - до 75,41 долара за барель.

Ціни на нафту знижуються після оновлення днем раніше максимуму за 3,5 року - трейдери очікують, що президент США Дональд Трамп оголосить у вівторок своє рішення щодо іранської ядерної угоді, свідчать дані торгів.

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Сьогодні вранці вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1% - до 75,41 долара за барель, при цьому днем раніше ціна Brent вперше з 27 листопада 2014 року перевищила 76 доларів за барель. Вартість червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 1,2%, до 69,88 долара за барель, повідомляє Прайм.

Корекція цін пов'язана з фіксацією прибутку на ринку після вчорашнього зростання котирувань, викликаного повідомленням Трампа, що він вже у вівторок оголосить, чи буде виходити з угоди з Іраном. Президент США повідомить про своє рішення о 14.00 за вашингтонським часом.

"Нафтовий ринок оцінив високу ймовірність виходу Трампа з ядерної угоди з Іраном. Якщо він збирається ввести санкції, подібні тим, які США ввели в 2012 році, це може викликати нестачу нафти", - сказав агентству Рейтер старший економіст Nomura Securities Тацуфуми Окоши (Tatsufumi Okoshi).

Іран і "шістка" міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році досягли історичної угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома: був прийнятий Спільний комплексний план дій, виконання якого знімає з Ірану санкції РБ ООН, США і Євросоюзу. Президент США Дональд Трамп не раз висловлював невдоволення угодою і говорив про можливості вийти з неї, якщо угоду не вдасться "виправити". Продовживши режим зняття санкцій з Ірану відповідно до домовленостей, до 12 травня, Трамп оголосив, що це продовження буде останнім.

На думку аналітиків, на ринках залишаються побоювання перебоїв у постачанні на тлі новин з Венесуели. Як повідомило в понеділок агентство з посиланням на джерела, американська ConocoPhillips має намір отримати активи венесуельської PDVSA в Карибському басейні в рамках виконання рішення міжнародного арбітражу про виплату компанії з США більше 2 мільярдів доларів за націоналізацію у Венесуелі.