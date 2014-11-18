Україна готова підписати з Chevron угоду про видобуток сланцевого газу

Україна виконала всі умови для підписання операційної угоди на видобуток сланцевого газу з американською компанією Chevron, яка займається розробкою Олесської площі (Львівська й Івано-Франківська обл.), і очікує одержати підтвердження виконання цих умов у середині грудня.

Про це на прес-конференції сказав голова правління НАК «Надра України» Ярослав Климович, передає кореспондент УНІАН.

«Держава виконала всі умови. Вчора (17 листопада – УНІАН) уряд надіслав компанії відповідного листа. Через 30 днів компанія Chevron повинна направити відповідь з тим, що держава виконала всі умови для підписання операційного договору», - сказав Климович.

За його словами, представники «Надра України» провели ряд зустрічей з представниками компанії Chevron для врегулювання спірних моментів, а також задоволення інтересів обох сторін, проте операційна угода ще не підписана.

При цьому Климович закликав Chevron прискорити процес підготовки до підписання операційної угоди.

«Успіх підписання операційної угоди залежатиме від бажання Chevron розглянути компромісні пропозиції української сторони, зняти спірні питання, які виникають у процесі переговорів, і завершити процедуру на умовах, прийнятних для обох сторін», - додав він.

Читайте такожНацбанк звільнив від валютного контролю Shell і ChevronПрисутній на прес-конференції голова Державної служби геології і надр України Дмитро Кащук підтвердив готовність держави підписати операційний договір із Chevron.

За його словами, Україна після підписання договору про розподіл продукції із Chevron в листопаді 2013 року внесла низку змін до законодавства для полегшення діяльності компанії, видала їй відповідний дозвіл на надрокористування, визначила орган, який регулює діяльність компанії в Україні, а також задовольнила ряд інших вимог американської компанії.

«На даний момент ми очікуємо від інвесторів виконання своїх умов, а саме - підписання операційного договору», - резюмував Кащук.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року Україна підписала угоду про розподіл продукції з американською нафтогазовою компанією Chevron, яка має намір вкласти близько 10 млрд дол. у видобуток вуглеводнів у західних регіонах країни. Вона займається розробкою Олесської площі, де планує вести видобуток сланцевого газу.

Угоду було підписано з компанією «Надра Олесська», 90% якою належить держпідприємству «Надра України».

Довідка УНІАН. Національну акціонерну компанію «Надра України» створено відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року «Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології» з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.