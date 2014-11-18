Україна говоритиме з Росією про "літню" ціну на газ і з ЄС про збільшення реверсу

Україна готова до переговорів щодо "літнього газового пакету" якомога швидше, проте російська має намір розпочати їх з січня.

Про це сьогодні у Брюсселі на конференції повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

"Базуючись на нашому досвіді, досягнути згоди щодо такої крихкої угоди (щодо "зимового пакету") у нас зайняло більше шести місяців. Тому обговорення «літнього пакету» було б краще розпочати чим скоріше, тим краще, але, як ми розуміємо намір наших (російських) колег, вони будуть готові це зробити не раніше січня. Україна готова це обговорювати у будь-який час", - сказав Коболєв.

Голова "Нафтогазу" наголосив, що Україна буде диверсифікувати джерела постачання газу за рахунок реверсу з Європи, але й не відмовиться закуповувати у «Газпрому» певні обсяги, якщо "буде чесна ціна".

"Скільки газу ми будемо закуповувати, буде залежати від погоди. Теоретично, це може бути нуль, якщо погода буде теплою і в Україні будуть застосовуватися заходи енергетичної ефективності та економії", - пояснив Коболєв позицію "Нафтогазу" з приводу можливих обсягів закупівлі російського газу.

Він зазначив, що нині багато європейських компаній хочуть продавати газ в Україну, уточнивши, що зараз є чотири основні можливості на приблизно один мільярд кубометрів газу з ЄС в Україну. "Ми сподіваємося, що якщо зможемо подвоїти цей обсяг, то Україна зможе назавжди обійтися без російського газу", - переконаний глава "Нафтогазу".

Читайте такожЯценюк вважає вигіднішими умови поставок газу з Норвегії, ніж із РосіїПри цьому Коболєв повідомив, що українська сторона має намір вести переговори відразу по двох напрямках - з російською стороною щодо "літнього пакету" та європейською - для збільшення обсягів реверсу.

Як повідомляв УНІАН, Україна перестала одержувати російський газ із середини червня цього року через невизначеність умов постачання, ціни палива, а також механізму оплати існуючих боргів за паливо. В результаті досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і згідно з підписаним у Брюсселі протоколом, Україна зможе відновити постачання російського газу з будь-якої дати і в будь-яких обсягах за умови погашення боргу загальним обсягом 3,1 млрд дол., з яких 1,45 млрд дол. Україна вже погасила, і за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року. Раніше використовуваний «Газпромом» принцип «бери або плати» не застосовується. Ціна російського газу для України в першому кварталі 2015 року - 365 дол. у зв'язку з динамікою ціни на нафту.

Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови постачання російського газу до України, а також ціну палива повинен визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом навесні нинішнього року.