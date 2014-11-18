Пов'язана з «сім'єю» Януковича компанія намагається повернути собі ліцензії на видобуток нафти й газу

Державна служба геології та надр України подала апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо повернення 20 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ компанії «Голден Деррік», яка, за інформацією ЗМІ, пов'язана з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким, який перебуває в розшуку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Держгеонадр Дмитро Кащук, нагадавши, що загалом у компанії «Голден Деррік» з березня анульовано 48 спецдозволів на надрокористування, 20 з яких вона змогла повернути через суд.

«Вчора Держгеонадр подала апеляцію на це рішення суду. Ми не згодні з висновками суду першої інстанції, а рішення поки що не набуло законної сили», - сказав Кащук.

При цьому він наголосив, що всю необхідну для суду інформацію служба надала.

«Ми повністю інформували суд за всіма рішеннями, які приймалися», - уточнив Кащук.

Як повідомляв УНІАН, окружний адміністративний суд Києва 6 листопада задовольнив вимоги компанії «Голден Деррік» щодо поновлення дії 20 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ, які, на думку компанії, були незаконно анульовані.

Читайте такожГПУ заарештувала майже 35 мільярдів гривень Януковича і Ко - ЯремаНаприкінці березня Генеральна прокуратура позбавила компанію «Голден Деррік» шести спеціальних дозволів на розробку нафтогазових родовищ. Проведена Генпрокуратурою перевірка встановила, що в 2011-2012 роках Державна служба геології та надр без проведення аукціонів видала «Голден Деррік» 48 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Згідно з перевіркою, 26 рішень прийнято за відсутності передбачених законом документів. Ще щодо 16 ділянок, наданих у користування компанії, протягом двох років не сплачено до бюджету понад 5 млн грн за геологічну інформацію, яка необхідна для використання корисних копалин.

Голова Держгеонадр на початку жовтня зазначав, що «Голден Деррік» намагається через суди повернути раніше анульовані спецдозволи на надрокористування.

Довідка УНІАН. Колишнього міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького оголошено у розшук в рамках розслідування діяльності скандального бізнесмена, голови холдингу ВЕТЭК Сергія Курченка.

21 березня співробітники правоохоронних органів провели обшук у приміщеннях колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Правоохоронці знайшли і вилучили 42 кілограми золота і коштовнностей, а також сотні тисяч доларів готівкою. Коштовності та гроші були упаковані й готові до перевезення за межі України. Зокрема, при обшуку була затримана бухгалтер, яка обліковувала дорогоцінні речі і записувала їх у відповідну декларацію, яку можна було потім пред'явити офіційним органам при перетині кордону. Як припустили в Генпрокуратурі, таке перевезення цінностей могло бути не першим.