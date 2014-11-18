В Україні знайшли спосіб запобігти повторенню Росією "газової війни"

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв має намір запросити представників Європейської комісії для моніторингу транзиту російського газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на конференції у Брюсселі.

"Для того, щоб бути певними, що не буде повторення 2009 року (газовий конфлікт між Україною та Росією), ми хочемо запросити представників Єврокомісії в Україну моніторити потоки газу з Росії в європейські країни", - підкреслив він.

За словами Коболєва, це найкращий спосіб забезпечити стабільність. При цьому він заперечив заяви про відбір Україною російського газу, наголосивши, що це були повідомлення тільки російської сторони.

Читайте такожУкраїна говоритиме з Росією про "літню" ціну на газ і з ЄС про збільшення реверсу"Газ - це частина набагато більшого конфлікту. Ми запрошуємо міжнародних спостерігачів моніторити газові потоки в Україні. Це також допоможе зняти протиріччя з приводу наявності лічильників на східній частині. Так, вони є, але знаходяться на російській стороні. Ми також вітали б, якби європейські експерти відвідали ці газолічильні станції, щоб бути певними, що немає проблем з транзитними потоками. Єдина небезпека - це ризик того, що "Газпром" захоче створити новий конфлікт у січні 2015 року", - пояснив глава "Нафтогазу".