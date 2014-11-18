«Надра України» шукає інвесторів для розробки родовища в Чернівецькій області

Національна акціонерна компанія «Надра України» шукає інвесторів для розробки нафтогазового родовища, розташованого на Красноїльській площі (Чернівецька обл.), говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, кінцевий термін подачі документів на участь у конкурсі, а також розкриття пропозицій - 9 грудня 2014 року.

Із переможцем конкурсу буде укладено договір про спільну діяльність, який необхідно погодити в Кабінеті міністрів України у зв'язку з тим, що частка держави в статутному капіталі компанії перевищує 50%.

Як повідомляв УНІАН, «Надра України» також шукає інвесторів для розробки нафтогазових родовищ, розташованих на Вельхівській площі (Івано-Франківська обл.).

Читайте також«Надра України» вибрала інвесторів для розробки чотирьох нафтогазових родовищ30 вересня «Надра України» провела відкритий конкурс із залучення інвестицій в розробку родовищ корисних копалин, спецдозволи на користування якими мають її дочірні підприємства. На конкурс було винесено 16 нафтогазових і титанових родовищ, однак заявки надійшли лише на 4 нафтогазові площі.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.