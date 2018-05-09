У Польщі відкрили справу проти «Північного потоку-2»

Нагадаємо, газопровід має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну та Польщу.

У Польщі управління з питань конкуренції і захисту прав споживачів порушило провадження проти російського «Газпрому» і п’яти міжнародних компаній, відповідальних за фінансування проекту «Північний потік-2».

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Як повідомляють в управлінні, є підозра, що сторони угоди, незважаючи на заборону Польщі, спільно реалізують проект «Північний потік-2», передає «Радіо Свобода».

Польська антимонопольна установа зауважує, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» проаналізували у серпні 2016 року, тоді вирішили, що співпраця між «Газпромом» і п’ятьма міжнародними компаніями може призвести до обмеження конкуренції.

В управлінні вважають, що «Газпром» мав домінуючу позицію в постачанні газу до Польщі і ця угода могла призвести до подальшого посилення переговорних позицій російської компанії щодо польських споживачів.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.

В Єврокомісії заявили, що в разі побудови газопроводу «Північний потік-2» (Nord Stream-2) будуть порушені принципи прозорості, недискримінаційності і рівного доступу.