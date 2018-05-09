Вихід США з ядерної угоди з Іраном штовхає вгору ціни на нафту

Сировинний ринок відреагував на вихід США з ядерної угоди зростанням нафтових котирувань до рівня листопада 2014 року.

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent в середу, 9 травня, під час торгів на біржі ICE в Лондоні пробили позначку $77 за барель вперше з листопада 2014 року, свідчать дані біржі.

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Вранці вартість бареля нафти піднімалася до $77,17, а пізніше коректувалася до $76,99, що на 2,78% вище, ніж на відкритті торгів, передає РБК.

Дорожчає і техаська нафта WTI: ф'ючерсні контракти цієї марки з поставкою в липні піднімалися до $71,11 — рівня листопада 2014 року. Пізніше вартість ф'ючерсів WTI знизилася до $70,94 (зростання 2,65% до відкриття).

Зростання цін на нафту спостерігається на тлі виходу США з ядерної угоди з Іраном.

Напередодні, 8 травня, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон виходить з ядерної угоди і знову вводить економічні санкції проти Ірану. Голова Білого дому пообіцяв працювати над новою угодою, яка буде відповідати його вимогам, а від Ірану зажадав відмовитися від балістичної програми та активності на Близькому Сході.