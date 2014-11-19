Нафта коштує менше $79 через підвищення експорту Саудівською Аравією

Ціни на нафту Brent тримається нижче $79 за барель, оскільки Саудівська Аравія підвищила експорт нафти у вересні, незважаючи на надлишок пропозиції на світовому ринку, повідомляє Reuters.

На 8.35 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,03 до $78,50 за барель, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $0,47 до $74,14 за барель.

Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти в ОПЕК, у вересні підвищила поставки на 59.000 барелів на добу, згідно з офіційними даними. Саудівські чиновники в приватних бесідах кажуть, що королівство на деякий час готове змиритися навіть із більш низькими цінами, повідомляють джерела на ринку й у дипломатичних колах.

Деякі учасники ОПЕК закликають організацію знизити ліміт на видобуток нафти на нараді 27 листопада, але учасники ринку, як і раніше, не впевнені, яке рішення прийме картель.

Читайте такожРосія не зможе підняти ціни на нафту, знизивши її видобуток"Домовитися про зниження видобутку буде складно. Думаю, ринок не вірить у це, і навіть якщо ОПЕК заявить, що готова скоротити видобуток, мені здається, багато хто поставиться до цього скептично", - сказав старший стратег CMC Markets у Сіднеї Майкл Маккарті.

Запаси нафти в США зросли на 3,7 мільйона барелів минулого тижня, за даними Американського інституту нафти, при прогнозі зниження на 780.000 барелів. Офіційні дані про запаси Управління енергетичної інформації будуть опубліковані у середу ввечері.