У США допускають падіння цін на нафту до $50 за барель

Світові ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель. Таку думку висловив у вівторок, 18 листопада, голова управління енергетичної інформації при Міністерстві енергетики США Адам Семінскі, виступаючи на конференції в Х'юстоні (штат Техас), передає ТАСС.

За його словами, падіння ціни до $50 за барель є "можливим". При цьому Семінскі зазначив, що зараз песимістичний сценарій багатьох аналітиків передбачає, що до середини 2015 року вартість нафти сорту WTI опуститься до $62 за барель.

Читайте такожПутін назвав неминучим падіння рубля через зниження цін на нафту"Був час, коли нафта коштувала $150, був час, коли її вартість опускалася до $25-30. Коли нафта коштувала $150, багато хто припускав, що ціна зросте до $200. Однак я ніколи в це не вірив", - заявив Семінскі.

За словами голови управління енергетичної інформації, в даний час його відомство вивчає можливі наслідки низьких цін на нафту. У цьому зв'язку він зазначив, що якщо вартість нафти впаде до $60 за барель, то в США припиниться зростання видобутку сланцевої нафти.

Семінскі вказав, що в даний час важко прогнозувати динаміку цін на нафту через геополітичну напруженість в Лівії, Іраку та деяких інших країнах.