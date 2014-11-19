Між ЄС та Росією розгорається нафтовий скандал

Європейський союз попередив Росію, що її система експортних мит на нафту порушує правила Світової організації торгівлі, оскільки надає переваги китайським покупцям перед європейськими, передає Reuters з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

ЄС проти диференціації експортних мит у Росії, яка планує розробляти родовища у Східному Сибіру для поставок нафти в Китай і на тихоокеанське узбережжя по нафтопроводу Східний Сибір-Тихий океан. Це питання було піднято на нараді одного з комітетів СОТ і може стати предметом судового розгляду в організації, повідомило одне з джерел.

Читайте такожРосія не зможе підняти ціни на нафту, знизивши її видобутокРосія пояснює розходження в митах різницею в якісних показниках нафти, що видобувається на різних родовищах, але ЄС вважає всі марки нафти одним видом продукції і пропонує Росії замінити експортні мита податком на видобуток, пояснив один з чиновників.

Арбітражний орган СОТ отримав п'ять скарг на Росію, але представник країни на нараді зазначив, що РФ серйозно ставиться до своїх зобов'язань перед СОТ і знизила деякі тарифи у вересні.