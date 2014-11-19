Київ запевнив Брюссель, що Україна готується до повної відмови від російського газу

Це був перший публічний виступ в Брюсселі глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. У понеділок, 17 листопада, він провів ряд зустрічей, в тому числі у штаб-квартирі НАТО, де ознайомив послів країн-членів альянсу з системою забезпечення енергетичної безпеки в Україні. А вже у вівторок, 18 листопада, з'явився на широкій публіці під час конференції, організованій Європейським політичним центром, передає DW.

Одним з ключових пунктів його виступу стало питання контролю за потоками газу з Росії на територію України. "Ми запрошуємо міжнародних спостерігачів стежити за постачанням газу", - сказав він, нагадавши про наявність на східних кордонах країни газовимірювальних станцій. Правда, Коболєв визнав, що ці станції знаходяться на російській території, а тому з допуском на них міжнародних експертів можуть виникнути певні складнощі.

Читайте такожВ Україні знайшли спосіб запобігти повторенню Росією "газової війни""Для цього нам потрібна тристороння угода з участю Росії, а поки такого документа немає, ми можемо лише вітати цю ініціативу", - прокоментував ідею на умовах анонімності представник Єврокомісії.

Говорячи про реформи в енергетичній сфері, Коболєв зазначив, що одним з важливих напрямків залишається продовження диверсифікації не тільки джерел, але і маршрутів поставок енергоресурсів в країну. Вже зараз, за його словами, Київ імпортує близько 1 млрд кубометрів газу на місяць з країн ЄС. "Якщо ми зможемо подвоїти цю кількість, Україні більше ніколи не буде потрібен російський газ", - сказав він. Але при цьому зазначив, що поки Москва і Пекін будуть будувати новий газопровід, Україна готова купувати якусь частину російського газу. "Ми розуміємо, що незабаром весь російський газ піде в Китай, але до того, як цей суперефективний проект вартістю в 50 млрд доларів буде побудований, ми готові платити за газ з Росії", - з іронією зазначив Коболєв.

Багатьох присутніх цікавило, коли Київ, Москва та Брюссель почнуть переговори про так званий "літній пакет" з постачання газу в Україну. Попередній "зимовий пакет" був укладений на півроку - до кінця березня, а сам процес пошуку узгодження розтягнувся майже на 6 місяців - з травня до кінця жовтня 2014 року.

За словами глави "Нафтогазу", з Москви надходять сигнали про те, що відновлення переговорів можливо не раніше січня. "Але ми не знаємо, якими можуть бути результати. Ми б очікували, щоб "Газпром" виступив із чесною ціною", - сказав Коболєв.

Говорячи про подальший розвиток внутрішнього ринку, він підкреслив важливість підвищення ціни для домашніх господарств з тим, щоб встановити єдину оптову ціну для цієї категорії споживачів. На сьогодні існують різні рівні цін, що створює підґрунтя для маніпуляцій та корупції, яких, якщо вірити главі "Нафтогазу", вже стало значно менше, в тому числі тому, що були прибрані всі посередники між "Газпромом" і "Нафтогазом", які працювали раніше.

Виступ голови української газової компанії в Брюсселі, в цілому, справив гарне враження на присутніх. І хоча питання ставили переважно журналісти, реакція експертів і чиновників була позитивною. "Це була дуже корисна і дуже інформативна зустріч", - заявив співробітник генерального директорату "Енергетика" Єврокомісії Джеффрі Пайфер.

Його позицію поділяє і експерт Європейського політичного центру Аманда Поль, яка вже довгий час займається вивченням ситуації в Україні, і якій є з чим порівнювати. За її словами, попередній менеджмент "Нафтогазу" реально не був зацікавлений у майбутньому країни. "Це новий стиль управління, який просуває країну вперед, вони намагаються позбавитися від корупції, - сказала вона. - Так, це складно, але в кінці кінців це буде на користь всім українцям, і я можу сказати, що ми вступаємо в нову еру в українському енергетичному секторі".