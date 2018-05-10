Вартість нафти на максимумі за 3,5 року через рішення США щодо Ірану

Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,73% - до 77,78 долара за барель.

Світові ціни на нафту в четвер торгуються на максимальних рівнях з листопада 2014 року на рішенні президента США Дональда Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном, свідчать дані торгів.

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Станом на ранок вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,73% - до 77,78 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,77% - до 71,69 долара за барель, повідомляє Прайм.

Ціни на нафту оновили максимуми за 3,5 року після того, як у вівторок Трамп оголосив, що США виходять з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутої "шісткою" міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, президент США заявив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

Введення санкцій проти Ірану може призвести до скорочення запасів нафти у світі. На Іран в даний час припадає близько 4% глобальної пропозиції на ринку нафти, пише агентство Рейтер. Аналітики Goldman Sachs відзначають, що санкції США проти Ірану, ймовірно, матимуть "високий рівень ефективності". За їхніми прогнозами, влітку вартість нафти марки Brent може становити 82,5 долара за барель.

Підтримку зростанню світових цін також надали дані щодо запасів сировини в США. В середу Міненерго країни повідомило, що комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 4 травня, зменшилися на 2,2 мільйона барелів, або на 0,5% - до 433,8 мільйона барелів, при цьому прогнозувалося скорочення лише на 0,2 мільйона барелів.