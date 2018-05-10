Скільки коштуватиме газ з червня: у Кабміні пропонують не підвищувати ціну для населення

Міненерговугілля буде ініціювати продовження державного регулювання цін на газ для населення.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості ініціюватиме продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу, що дозволить державі контролювати ціноутворення і не допустити збільшення тарифів для населення.

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«Ми продовжили дію постанови до 1 червня 2018 року, і до 1 червня ціна не змінюватиметься. Якщо постанова не з'явиться, то ціна за ПСЗ (положення про спеціальні зобов'язання - УНІАН) буде такою самою, як і для комерційних. Але Міністерство енергетики подасть проект постанови, в якому ціна для населення залишиться незмінною», - сказав міністр Ігор Насалик.

Як повідомляв УНІАН, механізм спецзобов'язань на ринку газу прописує такий ланцюжок забезпечення «блакитним» паливом населення: «Укргазвидобування» - «Нафтогаз України» - регіональні приватні облгаз-збут - населення. Крім того, цей механізм визначає порядок забезпечення газом теплокомуненерго для виробництва теплової енергії та ціноутворення на «блакитне» паливо. Відповідно до цього механізму, на сьогодні вартість газу для населення становить близько 7 грн за 1 куб. м.

За даними «Нафтогазу», механізм спецзобов'язань на ринку природного газу за два роки свого існування завдав державі збитків у розмірі 1 млрд дол. У рамках цього механізму, найбільша заборгованість накопичена з боку облгаз-збут, більшу частину яких контролює бізнесмен Дмитро Фірташ. Наприкінці лютого 2018 року директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач заявив, що продовження механізму спецзобов'язань зробить «Нафтогаз» знову збитковим після завершення процесу розподілу функцій компанії (анбандлінга).