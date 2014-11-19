«Надра України» шукає інвесторів для розробки родовища у Полтавській області

Національна акціонерна компанія «Надра України» шукає інвесторів для розробки покладів нафти і газу, розташованих на Перевозівском родовищі (Полтавська обл.), йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, спецдозволом на користування надрами на вказаному родовищі володіє «Миргороднафтогазрозвідка» - дочірнє підприємство «Надра України».

Кінцевий термін подачі документів на участь у конкурсі, а також розкриття пропозицій - 10 грудня 2014 року.

З переможцем конкурсу буде укладено договір про спільну діяльність.

Як повідомляв УНІАН, «Надра України» також шукає інвесторів для розробки нафтогазових родовищ, розташованих на Вильховській (Івано-Франківська обл.) і Красноїльскій площі (Чернівецька обл.).

Читайте також«Надра України» шукає інвесторів для розробки родовища в Чернівецькій області30 вересня «Надра України» провела відкритий конкурс із залучення інвестицій у розробку родовищ корисних копалин, спецдозволи на користування якими мають її дочірні підприємства. На конкурс було винесено 16 нафтогазових і титанових родовищ, однак заявки надійшли лише на 4 нафтогазові площі.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.