Голова МЗС Німеччини заявив у Москві, що федеральний уряд підтримує «Північний потік-2»

Хайко Маас підтвердив, що «Північний потік-2» є приватним комерційним проектом і підтримується федеральним урядом Німеччини.

Очільник МЗС ФРН Хайко Маас у Москві заявив, що федеральний уряд Німеччини підтримує реалізацію газопроводу «Північний потік-2» в обхід України.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

«Чи є «Північний потік-2» приватним комерційним проектом і чи підтримується він федеральним урядом? На це запитання я можу відповісти: так», - сказав Маас.

У свою чергу, Лавров заявив, що «Північний потік-2» скоротить протяжність транзитної труби майже удвічі і це зменшить вартість транспортування газу в 1,5 разу.

За його словами, «керівництво РФ і «Газпрому» заявляли, що не проти того, щоб зберігся певний обсяг транзиту через Україну, головне, щоб це було економічно обґрунтовано, а не політично нав'язано».

«Ми до таких консультацій з українською стороною готові, і ми сьогодні про це сказали нашим німецьким колегам», - додав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина є однією з найбільш зацікавлених у будівництві "Північного потоку-2" країн, оскільки цей проект значно збільшує обсяг транзиту російського газу через Німеччину. На початку травня саме у цій країні розпочалися перші роботи з укладання обхідного газопроводу.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз.

Наприкінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії. При цьому Швеція і Данія, через територію яких газопровід також має проходити, відповідні дозволи ще не надали.