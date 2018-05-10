Порошенко після зустрічі в Аахені: ми маємо зараз "ширшу підтримку" в ЄС щодо спротиву "Північному потоку-2"

Глава держави заявив, що Україна докладе усіх зусиль, щоб не дати РФ використовувати "Північний потік-2" як елемент гібридної агресії проти всієї Європи.

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Україна тепер має ширшу підтримку серед країн Європейського Союзу щодо спротиву будівництва російського газопроводу «Північний потік-2» у Балтійському морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав журналістам за результатами тристоронніх переговорів з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном у німецькому Аахені.

«Щодо «Північного потоку-2»: звичайно, що ми підняли цю тему, і ми піднімаємо це і на переговорах з Німеччиною, і на переговорах із Францією, і на переговорах з Європейською Комісією, і зараз це також одна із тем, яка буде ретельно обговорюватися», - зазначив президент.

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«Це становить надзвичайно велику небезпеку. І я хочу наголосити - небезпеку не тільки для України, і не тільки фінансову. Це небезпека геостратегічна, це небезпека, в тому числі і оборонна, і газотранспортна система України - це також один із елементів стримування агресора, і неможливо безвідповідально ставитися до цієї надзвичайно важливої функції», - наголосив Порошенко.

«І мені надзвичайно приємно, що ми маємо зараз ширшу підтримку в Європейському Союзі, і я як президент, і український уряд, і тут зараз присутній голова НАК "Нафтогаз" у складі моєї делегації - ми робимо все можливе для того, щоби донести об'єктивну картину і не дати Росії використовувати «Північний потік» як елемент гібридної агресії не лише проти України, а й проти всієї Європи. Я наголошую на тому, що ми будемо робити все, що від нас залежить», - заявив глава держави.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має початися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» аж ніяк не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступу до нових джерел газу.

5 квітня Верховна Рада України закликала міжнародне співтовариство зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2».