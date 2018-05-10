«Нафтогаз» про суд з Росією в Гаазі: рішення очікується в першому кварталі 2019 року

Слухання розпочнуться вже наступного тижня.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» очікує в першому кварталі 2019 року рішення Міжнародного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі щодо юрисдикції і по суті за позовом компанії проти Росії, в якому «Нафтогаз» вимагає відшкодувати йому близько 5 млрд дол. збитків, а з урахуванням очікуваних відсотків - 8 млрд дол. через втрату активів внаслідок анексії Криму в 2014 році.

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Про це на сторінці у Facebook повідомила прес-служба компанії, коментуючи рішення трибуналу про визнання Росії відповідальною за експропріацію низки об'єктів нерухомості в Криму після окупації півострова і зобов'язання виплатити компенсацію в розмірі близько 150 млн дол. на користь 18 українських компаній і однієї фізичної особи.

«Нагадаємо, «Нафтогаз» і шість наших дочірніх компаній там же в Гаазі вимагають від Росії компенсації за захоплені активи в Криму. Наступного тижня ми очікуємо слухання щодо юрисдикції і по суті. Під час цих слухань суд визначить, чи має «Нафтогаз» підстави судитися щодо російсько-української двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій і чи порушила Російська Федерація свої зобов'язання. Рішення щодо юрисдикції і по суті юристи очікують в першому кварталі 2019 року », - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що якщо це рішення буде на користь «Натфогазу», суд перейде до визначення суми відшкодування збитків, завданих компанії. Розпочнеться етап оцінки збитків, а за ним - остаточне рішення.

«Радіємо за колег по нещастю, які вже отримали рішення, і працюємо над своїм процесом. Тим часом перелік закордонного майна РФ поступово перетворюється на бестселер», - зазначили в компанії.

Навесні 2014 року Росія, порушуючи норми міжнародного права, захопила Кримський півострів. Внаслідок цієї анексії «Чорноморнафтогаз» втратив свої основні активи (зокрема, бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна"), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

Для захисту своїх інтересів у жовтні 2016 року «Нафтогаз» ініціював арбітражне провадження відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, більш відомої як російсько-українська двостороння інвестиційна угода.

В середині січня 2017 року «Нафтогаз» залучив міжнародну юридичну компанію Covington & Burling LLP, яка має значний позитивний досвід захисту інтересів клієнтів у процесах проти РФ і російських державних компаній.

20 вересня 2017 року у «Нафтогазі» повідомили, що держхолдинг подав до Міжнародного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі (Нідерланди) позов проти Росії з вимогою відшкодувати 5 млрд дол. збитків, а з урахуванням очікуваних відсотків - 8 млрд дол., яких зазнала компанія внаслідок незаконного захоплення Росією активів "Нафтогазу" в Криму.