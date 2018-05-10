У Раді попередили про марність будь-яких гарантій газового транзиту після завершення «Північного потоку-2»

Віце-спікер парламенту звинуватила міністра енергетики у зраді національних інтересів.

Завершення газопроводу «Північний потік-2» поставить Україну у залежне від Росії становище, а будь-які переговори щодо надання гарантій забезпечення певного обсягу газового транзиту через українську ГТС суперечать національним інтересам країни.

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Таку думку у Facebook висловила заступник Голови Верховної Ради України Оксана Сироїд. За її словами, українська влада досі не напрацювала і не запропонувала західним партнерам жодної моделі взаємовигідного управління українською ГТС.

Як підкреслила Сироїд, газотранспортна система стала для України другим і останнім після ядерного арсеналу безпековим щитом. А нарощування видобутку власного газу є «рівноцінним нарощуванню озброєння».

«За умови побудови Північного потоку-2 будь-які гарантії на транзит газу через Україну є Будапештським меморандумом-2. Якщо Росія побудує газогони з потужністю, достатньою для транспортування газу до Європи в обхід України, то в будь-який момент зможе залишити без газу українців, як це зробила з грузинами у 2008. Жодних важелів впливу на Росію не буде. А без збільшення видобутку власного газу, десь у 2021 ми ризикуємо залишитися у холоді і голоді», - наголосила вона.

Віце-спікер Ради заявила, що будь-який український посадовець, який висловлює готовність обговорювати гарантії транзиту газу через Україну за умови побудови Північного потоку-2, «представляє інтереси Росії, а не України».

«Першим за зраду національних інтересів України має відповісти Міністр енергетики Ігор Насалик, який власне почав обговорювати гарантії транзиту. Зрадою національних інтересів є також бездіяльність Віце-прем'єра Володимира Кістіона, який блокує напрацювання моделі ефективного управління газотранспортною системою так само, як і бездіяльність тимчасового очільника Держгеонадра, який блокує прозоре видання дозволів на видобуток українського газу», - зазначила Сироїд.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд з уже існуючим «Північним потоком-1». Будівництво газопроводу має початися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2». Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» аж ніяк не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступу до нових джерел газу.

В той же час, однією з найбільш зацікавлених у будівництві "Північного потоку-2" країн є Німеччина, оскільки цей проект значно збільшує обсяг транзиту російського газу через її інфраструктуру. На початку травня саме у цій країні розпочалися перші роботи з укладання обхідного газопроводу.