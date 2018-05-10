Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими цінами – понад 300 доларів

За словами експерта, ціни вгору штовхає політика Дональда Трампа та попит у Європі.

Середня вартість імпортного природного газу в травні залишиться на рекордній позначці, яка була досягнута в квітні, – понад 300 дол. за куб. м, що пояснюється зростанням цін на нафту на світовому ринку нафти, а також високим попитом на блакитне паливо в Європі.

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Такий прогноз кореспондентові УНІАН висловив керівник консалтингової компанії на ринках енергоносіїв Exploration and Production Геннадій Кобаль.

«У травні в середньому Україна імпортуватиме газ за ціною вище 300 дол. за тис. куб. м. Це пояснюється тим, що на сьогодні в країнах ЄС має місце дуже великий попит на газ. Їм необхідно заповнити підземні сховища, які спорожніли під час опалювального сезону», - сказав він.

Також експерт додав, що на сьогодні є певні проблеми в роботі газопроводів в ЄС – зв'язуючих ділянок (конекторів). Знижена пропускна здатність деяких з них штовхає ціни вгору.

«Ще один важливий фактор – це, звичайно ж, ціни на нафту. Їх зростання на тлі дій Білого дому штовхає ціни на інший найважливіший енергоносій – природний газ. Ціни на сировинних ринках дуже взаємопов'язані», - зазначив Кобаль.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про вихід США з угоди від 2015 року, згідно з якою Іран відмовлявся від розробки ядерної зброї, а Штати і ряд інших країн знімали санкції з Ісламської республіки. Також Трамп заявив про відновлення санкцій проти Ірану і назвав цю країну спонсором тероризму.

Звістка про рішення Білого дому стала причиною зростання цін на нафту, оскільки Іран є одним із найбільших країн-експортерів нафти в світі (входить до складу ОПЕК). За даними агентства Bloomberg, вартість нафти еталонного сорту Brent з 8 по 10 травня зросла з 74,85 до 77,67 дол. за барель.

За даними Мінекономрозвитку, середня ціна на імпортний газ в квітні становила 309,9 дол. за 1 тис. куб. м (рекордне значення починаючи з травня 2015 року), а в березні – 275 дол.

Довідка УНІАН. У 2017 році Україна імпортувала 13,9 млрд куб. м газу, загальна вартість якого становила 3,228 млрд дол. За 4 місяці 2018 року було імпортовано 2,2 млрд куб. м газу.