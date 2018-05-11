Ціна на нафту знову може зрости до $100 - Bank of America

До цього жоден з інвестбанків США ще не передбачав повернення нафти до цієї позначки.

Зміна балансу попиту і пропозиції може привести до помітного дефіциту нафти на світовому ринку в найближчі півтора року.

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Про це йдеться у звіті інвестбанку Bank of America Merrill Lynch (BofAML), передає РБК.

Дефіцит нафти в 2018 році може становити 630 тис. бар. у добу і 300 тис. бар. у добу в 2019 році на тлі масштабних проблем у нафтовій галузі в Венесуелі, домовленостей про скорочення видобутку між Росією і ОПЕК і ризику зниження експорту з Ірану. В цих умовах BofAML прогнозує нафту Brent по $90 за 1 бар. у другому кварталі 2019 року, а також бачить ризик її подорожчання до $100 за1 бар.

Таким чином, BofAML став першим з інвестбанків, які передбачили повернення котирувань до 100-доларової позначки, відзначає Bloomberg. За прогнозом Merril Lynch, в середньому вартість Brent в 2018 році становитиме $70 (проти колишніх $64), а в 2019-му — $75 за 1 бар. (проти прогнозу $60 раніше).

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 8 травня, оголосив про вихід із ядерної угоди з Іраном і пообіцяв відновити зняті з Ірану санкції «на вищому рівні». Згідно з заявою Міністерства фінансів США, дію американських санкцій проти Ірану буде відновлено в термін до півроку (від 90 до 180 днів). Це призвело до зростання цін на нафту: у четвер, 10 травня, котирування Brent досягли $77 за 1 бар. вперше з листопада 2014 року.