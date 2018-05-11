Став відомий список кандидатів у члени Нацкомісії з тарифів

Адміністрація президента завершила спецперевірку низки кандидатів у члени НКРЕКП. Перевірку пройшли 12 осіб.

Адміністрація президента завершила спеціальну перевірку і підтвердила право на зайняття вакантних посад 5 членів Національної комісії, що здійснює керівництво в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 12 кандидатів, які раніше були відібрані Конкурсною комісією.

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Про це йдеться в оприлюдненому на сайті парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу листі голови Адміністрації Ігоря Райніна до голови Конкурсної комісії Василя Котка.

«Адміністрацією президента організовано проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади членів НКРЕКП ... У результаті проведення перевірки інформації, яка перешкоджала б Антоновій О.О., Борисенку А.В., Кайдашу Р.Ю., Коваленку Д.В., Кривенку О.О., Магльованому Є.В., Магді О.І., Немчинову М.О., Нестеруку В.В., Олефіру Д.О., Формагею О.Л. і Цапліну В.І. обіймати посаду, не виявлено», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, для призначення нових членів НКРЕКП на постійній основі, відповідно до норм закону «Про НКРЕКП», була створена конкурсна комісія, яка ще на початку грудня 2017 року оголосила конкурс з відбору п'яти нових членів Нацкомісії.

Ця комісія вже відібрала близько 30 кандидатів на п'ять вакантних місць. З цих 30 осіб, за результатами спецперевірки, Конкурсна комісія відбере 10 кандидатів, які будуть подані на розгляд президенту. Після цього глава держави обере 5 членів регулятора.

Призначення нових членів НКРЕКП необхідно для відновлення кворуму (4 людини), оскільки з кінця березня і по сьогодні до складу комісії входять тільки 2 члени, і вона не може приймати жодних рішень.