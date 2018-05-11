НАБУ підозрює ДТЕК у завищенні вартості імпортного неліквідного вугілля

Стаття, за якою розслідується справа, передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років.

Національне антикорупційне бюро України розслідує справу, в якій найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК підозрюється в організації схеми з імпорту неліквідного вугілля (з великим вмістом сірки), вартість якого в тарифах на вироблену з нього електроенергію оцінювалася за формулою «Роттердам+» - як більш якісного палива (з низьким вмістом сірки).

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомляє експерт в сфері енергетики, голова «Асоціації споживачів енергетики комунальних послуг» Андрій Герус, посилаючись на лист НАБУ, який було направлено народному депутату Віталію Купрію.

«Ще одне кримінальне провадження НАБУ щодо навколо-Роттердамних вугільних справ. Цього разу «за фактом заволодіння майном службовими особами енергохолдингу ДТЕК», які імпортували із США неліквідне вугілля із високим вмістом сірки 3,33%-3,46%, а у тарифах отримували Роттердам+. Хоча у Роттердамі норма сірки - менше 1% і ми всі оплатили таку якість», - написав Герус.

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За його словами, ланцюжок дій енергокомпанії виглядав таким чином: спочатку ДТЕК за дешево купував у США екологічно шкідливе вугілля (з високим вмістом сірки), потім паливо перепродувалося через швейцарську компанію DTEK Trading S.A. (під час цих операцій вартість вугілля піднімалася на 20 дол. заа тонну), із «роздутою завищеною вартістю» вугілля імпортувалося в Україну, де представники Міненерговугілля і Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, вірили, що це дорогеамериканське вугілля і враховували його вартість, коли піднімали тарифи на електроенергію.

У тексті листа НАБУ вказується, що кримінальне провадження ведеться за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Згідно з Кримінальним кодексом, цей злочин карається позбавленням волі від 7 до 12 років.

Довідка УНІАН. Формула «Роттердам+» була затверджена у квітні 2016 року. Відповідно до формули, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, яку виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Раніше в Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, заявляли, що така методика розрахунку мала усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від поставок із зони АТО і позбавити Україну проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля, а Герус заявив, що завдяки новій формулі теплова генерація, велика частина якої перебуває в руках бізнесмена Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 млрд грн. На сьогодні щодо цієї формули ведеться розслідування детективами НАБУ.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». Компанія займається видобутком і збагаченням вугілля, а також експлуатує на підконтрольній Україні території 8 ТЕС.