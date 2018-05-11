У Туреччині назвали дату запуску європейського газопроводу в обхід Росії

Газопровід TANAP введуть в експлуатацію 12 червня.

Трансанатолійський трубопровід (TANAP) - частина проекту "Південний газовий коридор", яким газ буде транспортуватися з Азербайджану до Європи в обхід Росії - буде введено в експлуатацію 12 червня 2018 року. Читайте такожПорошенко після зустрічі в Аахені: ми маємо зараз "ширшу підтримку" в ЄС щодо спротиву "Північному потоку-2"

Про це заявив міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Берат Албайрак, передає RNS.

За його словами, у церемонії введення TANAP в експлуатацію візьмуть участь президенти Туреччини та Азербайджану — Реджеп Тайіп Ердоган та Ільхам Алієв.

«Введення TANAP в експлуатацію — запорука продовження активної енергетичної політики Туреччини», — зазначив Албайрак, слова якого наводить турецьке агентство Anadolu.

Голова Міненерго Туреччини також повідомив, що влітку 2018 року Туреччина приступить до глибоководного буріння в Середземному морі.

TANAP — частина Південного газового коридору. Його протяжність становить близько 1,8 тис. км, первинна пропускна здатність — 16 млрд кубометрів. Близько 6 млрд кубометрів будуть поставлятися до Туреччини, решта — до Європи. Угоду щодо будівництва TANAP було підписано у 2012 році в Стамбулі.

У лютому поточного року віце-президент азербайджанської нафтогазової компанії Socar Віталій Беглярбеков повідомляв, що поставки газу до Європи по TANAP почнуться в 2020 році.