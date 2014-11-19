Угорщина може найближчим часом відновити реверс газу в Україну

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв конференції у Брюсселі, повідомляє Українська енергетика із посиланням на politics.hu.

Коболєв утримався від конкретизації терміну "найближчим часом".

Близько двох тижнів тому Коболєв сказав, що "угорці обіцяли відновити подачу газу у грудні".

У Брюсселі Коболєв також зазначив, що держкомпанія не отримувала роз'яснень від Угорщини про причини припинення постачання у кінці вересня.

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"Це може бути просто збігом, я не знаю", сказав він.

Голова НАК додав, що якщо Угорщина прагне поповнити свої газові резерви, то вона могла би зробити це за допомогою Словаччини - просуваючи роботу угорсько-словацького сполучного трубопроводу. Газ, що надходить зі Словаччини навіть дешевше, ніж той, що йде безпосередньо з Росії.

Коболєв зазначив, що Словаччина вже готова почати постачання газу в Угорщину, але угорська сторона продовжує випробування. Інший сполучний трубопровід зі Словаччини в Україну використовується на повну.

Угорсько-словацький інтерконектор протяжністю 111 кілометрів буде введений у комерційну експлуатацію на початку наступного року. Він є частиною газового коридору "Північ-Південь" із Польщі до Хорватії. Трубопровід має потужність близько 4 мільярдів кубічних метрів на рік у словацько-угорському напрямку і близько 1,6 млрд кубометрів щорічно у протилежному напрямку.

Раныше УНІАН повідомляв, що Угорщина під тиском Росії припинила реверс газу до України.