Україна з початку опалювального сезону отримала з ЄС 0,9 млрд кубометрів газу

Україна з 20 жовтня імпортувала з країн Європейського Союзу 893,9 млн. куб. м природного газу, йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, у період з 20 жовтня по 17 листопада до української ГТС з боку Словаччини надійшло 826, 1 млн. куб. м газу, з боку Польщі – 67,8 млн. куб. м.

У компанії зазначили, що з листопада 2012 року, коли Україна вперше почала імпортувати газ з ЄС, надійшло 5,8 млрд куб. м газу.

Читайте такожУкраїна говоритиме з Росією про "літню" ціну на газ і з ЄС про збільшення реверсуЯк раніше повідомляв УНІАН, Україна в жовтні 2014 року імпортувала з країн Європи 885 млн. кубометрів газу, що на 100 млн., або 10%, менше за показники вересня.

Україна відновила купівлю газу з Європи через підвищення російським "Газпромом" з другого кварталу поточного року ціни на своє паливо майже в 2 рази. Наприкінці жовтня 2014 року після майже півроку переговорів Росія погодилася до березня 2015 року знизити ціну газу для України на 100 дол. - до 385 дол за тисячу кубометрів.