Німецькі екологи намагаються через суд зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Екологічне об'єднання Nabu домагається від суду проміжного рішення, щоб зірвати намічений на 15 травня початок будівельних робіт у Грайфсвальдській затоці.

Німецьке екологічне об'єднання Nabu домагається судового рішення, щоб не допустити запланованого на 15 травня початка робіт зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" на ділянці у Грайфсвальдській затоці.

Nabu запросило у Верховному адміністративному суді Грайфсвальда проміжну постанову, щоб дати суду можливість ухвалити рішення за позовом проти спорудження газопроводу ще до 15 травня, повідомляє Deutsche Welle.

Компанія Nord Stream 2 має намір 15 травня розпочати екскаваторні роботи у Грайфсвальдській затоці. Nabu ще в лютому звернулося до суду з проханням винести окрему ухвалу проти дозволу на будівництво "Північного потоку-2", виданого Гірським управлінням міста Штральзунд.

Читайте такожЕкологія моря: для прокладання "Північного потоку-2" треба підірвати майже сотню боєприпасів часів Другої світової

Очільник Nabu Лайф Міллер заявив, що компанія Nord Stream 2 намагається поставити екологів перед доконаним фактом і тим самим "затоптати ногами не тільки захист моря і клімату, а й право екологів на пред'явлення позовів".

У Nabu впевнені, що спорудження "Північного потоку-2" завдасть "непоправного збитку крихкій екосистемі". Екологи також вважають, що будівництво нового газопроводу є зайвим, оскільки в Європі недостатньо високий попит на російський газ.

Компанія Nord Stream 2 вже розпочала роботи з будівництва приймальної станції майбутнього газопроводу в околицях міста Лубмін. Дозвіл, виданий Гірським управлінням Штральзунда, також дозволяє розпочати в середині травня екскаваторні роботи у Грайфсвальдській затоці, відзначили в компанії, додавши: "Якщо погана погода не завадить, то ці плани будуть реалізовані".

У Nord Stream 2 також вказали, що Гірське управління Штральзунда видало дозвіл на будівництво, упевнившись в екологічній нешкідливості робіт зі спорудження "Північного потоку-2".

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має розпочатися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу.